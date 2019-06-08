2019-06-08T09:04:48+03:00
Происшествия

Пьяного водителя из Самарской области могут лишить свободы на два года

В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело
Евгения ВАСИНА
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Повторное управление автомобилем в пьяном виде считается уголовным преступлениемПовторное управление автомобилем в пьяном виде считается уголовным преступлениемФото: Архив "КП"
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В селе Тайдаково Шигонского района Самарской области инспекторы ДПС, за нарушение правил дорожного движения, остановили ВАЗ-21093. Во время общения сотрудники Госавтоинспекции заметили, что 41-летний водитель пьян. Это подтвердило и освидетельствование.

Позже выяснилось, что автолюбитель, живет в селе Шигоны и ранее не судим, а вот административное наказание на его счету есть.

- 4 апреля этого года он подвергнут административному наказанию по постановлению мирового судьи Шигонского судебного района Самарской области за административное правонарушение, предусмотренное ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения» и лишен водительского удостоверения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас правоохранители завели в отношении мужчины уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Водителю может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Справка КП:

С 1 июля 2015 года повторное (в течение года после истечения срока предыдущего наказания) управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования считается уголовным преступлением. Такие водители привлекаются к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ и будут наказываться штрафом от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами сроком до 480 часов, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет. Все санкции сопровождаются запретом занимать определенные должности на срок до трех лет, т.е. лишением права управления транспортными средствами на этот срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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