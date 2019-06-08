2019-06-08T10:59:22+03:00
Происшествия

«Дымом заволокло полгорода»: в Сызрани тушили пожар на свалке

Горел полигон бытовых отходов, расположенный на 872 км
Евгения ВАСИНА
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Огонь ликвидировалиОгонь ликвидировалиФото: Архив "КП"
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В ночь с 7 на 8 июня в Сызране горела городская свалка. Как сообщает КТВ-Луч, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного поздно вечером. Звонивший сообщил, что горит полигон бытовых отходов, расположенный на 872 км.

На место ЧП незамедлительно выехал дежурный отряд и две единицы техники.

Очевидцы отмечают, что дым от пожара распространился на западную часть Сызрани.

В тушении пожара участвовали и работники компании, контролирующие полигон. Они задействовали шесть единиц своей техники - КамАЗы и тракторы.

Ликвидировать огонь удалось к утру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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