«Дымом заволокло полгорода»: в Сызрани тушили пожар на свалке
Горел полигон бытовых отходов, расположенный на 872 км
Огонь ликвидировалиФото: Архив "КП"
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В ночь с 7 на 8 июня в Сызране горела городская свалка. Как сообщает КТВ-Луч, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного поздно вечером. Звонивший сообщил, что горит полигон бытовых отходов, расположенный на 872 км.
На место ЧП незамедлительно выехал дежурный отряд и две единицы техники.
Очевидцы отмечают, что дым от пожара распространился на западную часть Сызрани.
В тушении пожара участвовали и работники компании, контролирующие полигон. Они задействовали шесть единиц своей техники - КамАЗы и тракторы.
Ликвидировать огонь удалось к утру.
ИСТОЧНИК KP.RU