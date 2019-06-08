Главное не пить: в волжской воде нашли превышение некоторых веществ

СЕГОДНЯ 11:28 2019-06-08T11:56:19+03:00

Ежегодно специалисты Приволжского УГМС анализируется около 200 проб воды в водохранилищах в около Тольятти, Самары, Сызрани и в устье реки Чапаевки

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Специалисты Приволжского УГМС внимательно следят за качеством воды в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах. Каждый год они изучают около 200 проб воды на содержание в них 47 гидрохимических и четырех гидробиологических показателей.

Так, по данным синоптиков, с января по апрель этого года вода в большинстве водохранилищ оценивалась как "загрязненная", лишь в районе Сызрани как "слабо загрязненная". В водоемах наблюдается превышение трудноокисляемых органических веществ и меди.

- Средние концентрации соединений меди и марганца в воде были на уровне 1,4-2 ПДК, максимальная концентрация марганца зафиксирована в прошлом году в районе села Зольного (4 ПДК), соединений меди (6 ПДК) в этом году - выше плотины Жигулевской ГЭС. Загрязнение воды фенолами составляло 2 ПДК, максимальные значения зафиксированы напротив села Климовка (4 ПДК). В большинстве водоемов состояние экосистемы соответствовало "антропогенному экологическому напряжению", - сообщила директор СГМО ФГБУ "Приволжское УГМС" Надежда Карпасова

Однако волжские пляжи в этом году все равно будут открыты для отдыхающих.

- Купаться в водохранилищах можно, но мы всегда предупреждаем людей, что воду в Волге глотать нельзя, надо соблюдать технику безопасности. Избегать очагов, где имеется цветение воды,- добавила Надежда Карпасова.

Подходит ли вода для купания определит Роспотребназор.

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ИСТОЧНИК KP.RU