Все живы: в Самаре грузовая ГАЗель без водителя наехала на человека
Пострадавшим оказался владелец машины
Фото группы ДТП 163 Самара (dtp_163/vk.com)
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В Кировском районе Самары произошло таинственное ДТП. Там, автомобиль без водителя наехал на своего владельца.
- Пункт назначения по-самарски. Автомобиль без водителя наехал и «растер» по столбу своего хозяина. Все живы, - так фотографию с места ЧП пописали очевидцы и разместили в группе ДТП 163 Самара.
Грузовой автомобиль заехал на газон и зажал водителя. Самарцы предположили, что мужчина просто забыл поставить машину на «ручник». А быть может автомобиль за что "обижен" на хозяина?
Пострадавший жив.
ИСТОЧНИК KP.RU