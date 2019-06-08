Все живы: в Самаре грузовая ГАЗель без водителя наехала на человека

СЕГОДНЯ 13:42 2019-06-08T13:42:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Самары произошло таинственное ДТП. Там, автомобиль без водителя наехал на своего владельца.

- Пункт назначения по-самарски. Автомобиль без водителя наехал и «растер» по столбу своего хозяина. Все живы, - так фотографию с места ЧП пописали очевидцы и разместили в группе ДТП 163 Самара.

Грузовой автомобиль заехал на газон и зажал водителя. Самарцы предположили, что мужчина просто забыл поставить машину на «ручник». А быть может автомобиль за что "обижен" на хозяина?

Пострадавший жив.

ИСТОЧНИК KP.RU