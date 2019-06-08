В Сызрани зарегистрировали новые случаи заболевания пневмонией
За первую неделю лета в Сызрани выросло число заболевших пневмонией. Как сообщает КТВ-Луч, с 1 по 7 июня этот диагноз поставили 17-и пациентам. И только у одного из них легкая форма заболевания, его отправили лечиться дома. Все остальные госпитализированы.
Среди тех, кто оказался на больничной койке, четверо детей в возрасте от трех до 14 лет, и один пациент пожилого возраста.
Справка КП:
Пневмония относится к острым инфекционно-воспалительным заболеваниям, поражающим легочную ткань. При неправильном и несвоевременном лечении возможно развитие осложнений в виде гнойных абсцессов, плевритов, сепсиса и других, которые могут приводить к смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU