2019-06-08T14:06:04+03:00
Общество

В Сызрани зарегистрировали новые случаи заболевания пневмонией

Среди заболевших есть дети
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Берегите свое здоровье!Берегите свое здоровье!Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

За первую неделю лета в Сызрани выросло число заболевших пневмонией. Как сообщает КТВ-Луч, с 1 по 7 июня этот диагноз поставили 17-и пациентам. И только у одного из них легкая форма заболевания, его отправили лечиться дома. Все остальные госпитализированы.

Среди тех, кто оказался на больничной койке, четверо детей в возрасте от трех до 14 лет, и один пациент пожилого возраста.

Справка КП:

Пневмония относится к острым инфекционно-воспалительным заболеваниям, поражающим легочную ткань. При неправильном и несвоевременном лечении возможно развитие осложнений в виде гнойных абсцессов, плевритов, сепсиса и других, которые могут приводить к смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Некоторым жителям Самарской области компенсируют затрата на приобретение оборудования для приема цифрового телевидения
Все живы: в Самаре грузовая ГАЗель без водителя наехала на человека
«Эвакуировал, эвакуировал, да и снес»: в Самаре эвакуатор задел две машины
«Ашан» хочет получить от собственников ТРК «Московский» 3 млрд рублей
Главное не пить: в волжской воде нашли превышение некоторых веществ
«Дымом заволокло полгорода»: в Сызрани тушили пожар на свалке
Небесный фонарик, сигнальная ракета или НЛО: в небе над Самарой засняли яркий летающий шар
Пьяного водителя из Самарской области могут лишить свободы на два года
Самарский баскетболист Данила Чикарев в составе сборной России сыграл в полуфинале Кубка мира
Спортивный директор «Крыльев Советов» Александр Шикунов отправлен в отставку, судьба главного тренера Миодрага Божовича под вопросом
Евгений Серпер: "НА ПМЭФ Самарская область эффективно презентовала свои возможности"
В Тольятти будут судить судью Ежова, который подозревается во взяточничестве
В Самаре меняют трубу на месте прорыва теплотрассы на ул. Ташкентской минувшей зимой
Динамика инвестиционного климата Самарской области оценена президентом России Владимиром Путиным
Столкновение мотоцикла и «Приоры» парализовало трамвайное движение на Аэродромной
В МЧС прокомментировали информацию о радиоактивной свалке в Тольятти
Утверждены конкретные шаги по развитию научно-образовательного центра в Самаре в сотрудничестве с ГК "Ростех"
Игиловец в Самаре вербовал в террористическую организацию и работал водителем маршрутки