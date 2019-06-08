Некоторым жителям Самарской области компенсируют затрата на приобретение оборудования для приема цифрового телевидения

СЕГОДНЯ 14:37 2019-06-08T14:37:27+03:00

Те у кого "не ловит" смогут получить комплект спутникового оборудования Фото: архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Для жителей Самарской области, относящимся к социально незащищенным категориям населения, предусмотрена компенсация расходов на «приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового телевидения». Об этом гласит постановление № 165 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014-2021 годы». Такую помощь получат граждане, в период с 01.03.2019 по 30.11.2019 получившие одну из следующих мер социальной поддержки:

— ежегодное социальное пособие студентам из малоимущих семей;

— денежные выплаты по социальному контракту;

— ежемесячное социальное пособие;

— материальная помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Предоставляется выплата за купленное в период с 01.11.2018 по 30.11.2019 оборудование, стоимость которого не превышает 1200 рублей.

- Чтобы получить компенсацию, нужно до 30 ноября обратиться в администрацию муниципального образования, или отделы по предоставлению мер социальной поддержки населению по месту жительства, или в отделение МФЦ с заявлением и документами (паспорт, документы, подтверждающими покупку оборудования, документы на оборудование), - сообщает пресс-служба облправительства

Для этих же групп населения, проживающих вне зоны охвата эфирного цифрового телевещания, предусмотрена возможность бесплатного получения комплекта спутникового оборудования для просмотра цифровых каналов. Для этого с заявлением необходимо обратится в администрацию муниципального образования. На одно домохозяйство однократно выдается один комплект спутникового оборудования для приема цифрового вещания.

ИСТОЧНИК KP.RU