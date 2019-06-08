Пострадала не за что: в Самаре на припаркованную машину упало дерево
ЧП произошло ночью на улице Гая
Автор фото: Сергей Шмидт (dtp_163/vk.com)Фото: СОЦСЕТИ
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Неприятный сюрприз ожидал владельца автомобиля КИА. Мужчина припарковал машину у дома №37 на улице Гая. Ночью на иномарку упало дерево. Фотографии пострадавшего автомобиля очевидцы разместили в группе «ДТП 163 Самара».
- Дерево помяло крылья, капот, крышу и багажник, - написал автор фото Сергей Шмидт.
Почему старый тополь рухнул на машину неизвестно. К счастью, в ЧП никто не пострадал. А вот машину теперь придется ремонтировать.
ИСТОЧНИК KP.RU