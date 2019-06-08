Пострадала не за что: в Самаре на припаркованную машину упало дерево

СЕГОДНЯ 15:35 2019-06-08T15:35:14+03:00

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Неприятный сюрприз ожидал владельца автомобиля КИА. Мужчина припарковал машину у дома №37 на улице Гая. Ночью на иномарку упало дерево. Фотографии пострадавшего автомобиля очевидцы разместили в группе «ДТП 163 Самара».

- Дерево помяло крылья, капот, крышу и багажник, - написал автор фото Сергей Шмидт.

Почему старый тополь рухнул на машину неизвестно. К счастью, в ЧП никто не пострадал. А вот машину теперь придется ремонтировать.

ИСТОЧНИК KP.RU