В Самарской области разыскивают 15-летнюю девушку
Школьница пропала в Кинельском районе
Девочку ищут в Самаре и Кинельском районе области
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Добровольцы ДПСО "Лиза Алерт" в Самарской области объявили об информационном поиске 15-летней девушке. Наталья Анатольевна Лизунова пропала в Кинельском районе 3 июня.
Приметы пропавшей: рост 160 см, плотного телосложения, волосы тёмные до плеч, глаза карие. Девочка была одета в платье чёрное и чёрные балетки.
Если вам что-то изветно о месте находжения девочки, обратитесь по телефону +7 (905) 303-57-17 Татьяна. Или напишите в группе.
ИСТОЧНИК KP.RU