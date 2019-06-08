2019-06-08T16:59:54+03:00
Общество

В Самарской области разыскивают 15-летнюю девушку

Школьница пропала в Кинельском районе
Евгения ВАСИНА
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Девочку ищут в Самаре и Кинельском районе областиДевочку ищут в Самаре и Кинельском районе области
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Добровольцы ДПСО "Лиза Алерт" в Самарской области объявили об информационном поиске 15-летней девушке. Наталья Анатольевна Лизунова пропала в Кинельском районе 3 июня.

Приметы пропавшей: рост 160 см, плотного телосложения, волосы тёмные до плеч, глаза карие. Девочка была одета в платье чёрное и чёрные балетки.

Если вам что-то изветно о месте находжения девочки, обратитесь по телефону +7 (905) 303-57-17 Татьяна. Или напишите в группе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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