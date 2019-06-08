2019-06-08T17:25:48+03:00
Общество

В Самаре прошел первый отборочный этап новых всероссийских соревнований «Курсантский бросок»

Сразу три команды стали победителями
Евгения ВАСИНА
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Фото группы mil/vk.comФото группы mil/vk.comФото: Минобороны РФ
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На Рощинском полигоне в Самарской области прошел первый отборочный этап новых всероссийских соревнований «Курсантский бросок». Участвовали в них команды высших учебных заведений Минобороны России и других вузов, где есть программы по военной подготовке.

Всего в соревнованиях участвовали 9 команд из Самарской, Пензенснской, Саратовской, Ульяновской областей и Республики Татарстан. Победителями стали три: команда Пензенского государственного университета, а также команды двух филиалов Военной академии МТО из Вольска и Пензы.

- Участники показали достойные результаты и большую волю к победе. Первыми выходить на старт, открывать соревнования, всегда тяжелее, поэтому принято решение, что с данного этапа в финал выйдут сразу три команды, - заявил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

Участники преодолели 10 км дистанцию с 32 искусственными и естественными препятствиями.

Справка КП:

Этим летом свыше тысячи курсантов военных вузов и студентов в составе 129 команд пройдут полосу препятствий «Курсантского броска».

На старт выйдут команды более 100 учебных заведений. Отборочные этапы пройдут в трех военных округах (ЗВО, ЦВО и ВВО) на 7 военных полигонах: Рощинский, Чебаркульский, Песочненский, Алабино, Сельцы, Новосибирский, Горностай.

Следующий отборочный этап пройдет 22 июня на полигоне Чебаркульский (г. Челябинск) и в Санкт-Петербурге на полигоне Песочненский.

Отборочный этап закончится 20 июля на полигоне Горностай (г. Владивосток). По итогам будут определены команды, которые 10 августа пройдут финальную трассу «Курсантского броска» на полигоне Алабино. Там встретятся не менее 30 команд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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