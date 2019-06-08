Путешествие во времени? Жительница Самарской области купила молоко из будущего
8 июня в одном из сетевых магазинов Сызрани женщина купила молоко, изготовленное 9 июня. Как сообщает КТВ-Луч, необычный товар покупательница нашла в магазине на улице Хвалынская.
- Купила молоко и сметану из будущего. На мое возмущение продавец ответила – мол, сегодня только с утра привезли, все свежее. Показала дату на пакете администратору – на что она сказала, что магазин не причем, все претензии передавайте производителю. И добавила, что это молоко надо обратно на склад вывезти, а завтра на полках выложить. – приводит слова женщина издание.
По словам жительницы Сызрани, она уже не в первый раз покупает «продукты из будущего» в этом магазине.
Что это: казус на предприятии, самовольство сотрудников торговой точки или все-таки путешествия во времени возможны?
ИСТОЧНИК KP.RU