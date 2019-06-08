2019-06-08T19:55:54+03:00
На здоровье

В Самарской области оптимизируют станции переливания крови, а сэкономленные деньги направляет на зарплату сотрудников

Речь идет об объединении Тольяттинской областной станции переливания крови (ГБУЗ СО «ТОСПК») и Самарской областной клинической станции переливания крови (ГБУЗ «СОКСПК»).
Евгения ВАСИНА
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На донорах объединение не скажетсяНа донорах объединение не скажетсяФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Накануне в министерстве здравоохранения Самарской области состоялось заседание комиссии по оценки последствий реорганизации ГБУЗ «СОКСПК и ГБУЗ СО «ТОСПК». Учреждения ходят объединить, сделав самарскую станцию переливания крови главной. Комиссия пришла к выводу, что объединение пойдет только на благо.

— Цель реорганизации - централизация службы крови. Реорганизация позволит соблюдать единые стандарты заготовки, апробации, контроля качества компонентов крови, организовать единый технологический процесс, максимально эффективно использовать оборудование, планировать производство компонентов и препаратов крови, повысить управляемость учреждением, организовать единый центр управления запасами, сократить расходы на управленческий и прочий немедицинский персонал, — к такому выводу пришла комиссия.

После объединения в трудовых коллективах учреждений произойдут изменения. Чиновники планируют сократить трёх сотрудников тольяттинской станции и одного человека на самарской. Это позволит добавить в фонд оплаты труда освободится 1 миллион 760 тысяч рублей (в расчёте на полугодие) и 3 миллиона 521 тысяч рублей в 2020 году. Эти средства планируют направить на увеличение окладов оставшимся работникам.

Решение поддержали и местные жители. Свое мнение они выразили через опрос.

Когда произойдет объединение в документе не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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