В Самарской области оптимизируют станции переливания крови, а сэкономленные деньги направляет на зарплату сотрудников
Накануне в министерстве здравоохранения Самарской области состоялось заседание комиссии по оценки последствий реорганизации ГБУЗ «СОКСПК и ГБУЗ СО «ТОСПК». Учреждения ходят объединить, сделав самарскую станцию переливания крови главной. Комиссия пришла к выводу, что объединение пойдет только на благо.
— Цель реорганизации - централизация службы крови. Реорганизация позволит соблюдать единые стандарты заготовки, апробации, контроля качества компонентов крови, организовать единый технологический процесс, максимально эффективно использовать оборудование, планировать производство компонентов и препаратов крови, повысить управляемость учреждением, организовать единый центр управления запасами, сократить расходы на управленческий и прочий немедицинский персонал, — к такому выводу пришла комиссия.
После объединения в трудовых коллективах учреждений произойдут изменения. Чиновники планируют сократить трёх сотрудников тольяттинской станции и одного человека на самарской. Это позволит добавить в фонд оплаты труда освободится 1 миллион 760 тысяч рублей (в расчёте на полугодие) и 3 миллиона 521 тысяч рублей в 2020 году. Эти средства планируют направить на увеличение окладов оставшимся работникам.
Решение поддержали и местные жители. Свое мнение они выразили через опрос.
Когда произойдет объединение в документе не уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU