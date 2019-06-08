В Сызрани тушили действующую электроподстанцию

8 Июнь 21:08 2019-06-08T21:32:29+03:00

Возгорание было не большим, но пришлось ждать отключения энергии

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Еще один пожар произошел в субботу, 8 июня в Сызрани. 17 пожарных боролись с огнем на электроподстанции ООО «Джибиси Рус», которое находится по адресу Саратовское шоссе, 2.

Сообщение о ЧП на пульт дежурного поступило в 14:37. Когда расчеты прибыли на место, обнаружили, что горит дверь. Площадь пожара составила около пять квадратных метров, но на тушение потребовалось разрешение, так как электроподстанция была под напряжением.

Как только отключили станцию, пожарные вскрыли дверь и буквально за считанные минуты ликвидировали возгорание. Обошлось без пострадавших. Ликвидировали пожар в 15:28.

ИСТОЧНИК KP.RU