30 модернизированных вертолетов "Ансат" поступят в Сызранское ВВАУЛ до 2020 года
Улучшенные машины получат модификации для работы в разных климатических зонах
Фото сайта "Вертолеты России" (russianhelicopters.aero)
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Казанский вертолетный завод планирует до 2020 года отправить в Сызранское вертолетное училище 30 модернизированных вертолетов «Ансат», об этом сообщает «Военное.рф».
На предприятии намерены довести характеристики вертолета до уровня мировых образцов. Усовершенствованные вертолеты смогут работать в разных климатических зонах, даже в Арктической.
Сейчас завод осваивает изготовление вертолетных компонентов с помощью аддитивных технологий. Благодаря этому снизится вес компонентов вертолетной техники при сохранении прочности и других конструктивных характеристик.
ИСТОЧНИК KP.RU