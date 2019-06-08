30 модернизированных вертолетов "Ансат" поступят в Сызранское ВВАУЛ до 2020 года

8 Июнь 21:43 2019-06-08T21:43:40+03:00

Улучшенные машины получат модификации для работы в разных климатических зонах

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Казанский вертолетный завод планирует до 2020 года отправить в Сызранское вертолетное училище 30 модернизированных вертолетов «Ансат», об этом сообщает «Военное.рф».

На предприятии намерены довести характеристики вертолета до уровня мировых образцов. Усовершенствованные вертолеты смогут работать в разных климатических зонах, даже в Арктической.

Сейчас завод осваивает изготовление вертолетных компонентов с помощью аддитивных технологий. Благодаря этому снизится вес компонентов вертолетной техники при сохранении прочности и других конструктивных характеристик.

ИСТОЧНИК KP.RU