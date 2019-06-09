"На огороде никогда не работали?" Самарцы удивляются, что их земляки не могут узнать медведку на фотографиях
В социальных сетях главным героем дня стала медведка обыкновенная. В одном из популярных пабликов появился пост с фотографией, на которой запечатлен этот вредитель. "Что это такое?" - вопрошают горожане. Комментаторы сразу нашлись с ответом и удивились, что так много людей не знает медведку в лицо.
- Да медведка это. Скоро будете гусениц постить, чтоб их распознали? - возмущается Ирина.
При этом не все согласны с обвиняющими комментариями. Например Анна призналась, что никогда в жизни медведку не видела.
- Вот вы, люди, смеётесь, а я первый раз вижу медведку, и то по картинке. И я благодарна что выложили теперь буду знать, - написала она.
Комментаторы же удивились, как много людей, видимо, ни разу не работали на своем огороде: у них нет дачи и родственников в деревне.
ИСТОЧНИК KP.RU