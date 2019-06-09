2019-06-09T12:40:31+03:00
Происшествия

11-летний мальчик в Сызрани упал с дерева высотой с 2-этажный дом

Благодаря профессионализму врачей, сейчас жизни мальчика ничего не угрожает
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Мальчика доставили в детское хирургическое отделениеМальчика доставили в детское хирургическое отделение
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11-мальчик в Сызрани упал с дерева высотой почти с двухэтажный дом. Как сообщает КТВ-ЛУЧ, ребенок получил множественные травмы и был доставлен в детское хирургическое отделение второй городской больницы на Образцовской площадке, но сейчас его жизни уже ничего не угрожает.

-Пришлось повозиться, чтобы привести ребенка в норму, - цитирует издание слова врача, к которому попал мальчик. Романа Макаров - хирург высшей категории, заведующий отделением детской хирургии ГБ №2 с 2012 года. Несомненно, это не первый подобный случай в его практике. Родители, детей которых оперировал Роман, отзываются о нем как об отзывчивом и внимательном человеке и настоящем профессионале своего дела.

Наступило лето и подобные несчастные случаи могут участиться. Медики напоминают, что летняя пора связана с повышением двигательной активности детей . Горки, качели, катание без шлемов на досках, велосипедах, роликах- все это может привести к печальным последствиям. К тому же, по словам врачей, причиной трагедий зачастую становится и беспечность родителей, оставляющих уксус, марганцовку и другие опасные субстанции без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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