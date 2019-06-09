В Сызрани подведены итоги акции «Собирай крышечки!»

СЕГОДНЯ 12:20 2019-06-09T12:25:52+03:00

Акция «Добрые крышечки» проводится в России уже 2 года. Фото:vk.com/dobrie_krishechki

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7 мая в Сызрани подвели итоги акции «Собирай крышечки!», проведенной в рамках сызранского добровольческого движения культурной молодежи «Новое поколение». По ее условиям, волонтерам нужно было собрать наибольшее количество крышек в период с 1 мая по 1 июня.

- По итогам акции первое место заняла Виктория Сабанцева, собравшая 170 «добрых крышечек». Второе место у Альбины Анучиной (158 штук), третье – на счету Дианы Куликовой, которая принесла в пункт приема 113 крышечек, - пишет КТВ-ЛУЧ.

За победу призеры получили ценные подарки от спонсоров акции - сертификаты на 1000 рублей в студию красоты.

Напомним, акция «Добрые крышечки» проводится в Сызрани в рамках Всероссийской экологической акции. До конца года все жители города могут принять в ней участие. Пластиковые крышки от бутылок и тетрапаков, крышки от сгущенки, соусов и йогуртов в упаковках дой-пак, которые сдают горожане, затем отправляются производителям. Все вырученные средства идут на благоустройство общественных мест Сызрани в рамках проекта «Содействие». Желающие сдать крышечки могут обратиться в любое учебное заведение и ДК Сызрани.

ИСТОЧНИК KP.RU