2019-06-09T13:06:43+03:00
Происшествия

В Тольятти автоинспекторы задержали пассажирку маршрутки с марихуаной

35-летней жительнице Автограда грозит до 3 лет тюрьмы
Ольга АФАНАСЬЕВА
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У жительницы Тольятти обнаружили пакет с марихуаной Фото: https://63.мвд.рфУ жительницы Тольятти обнаружили пакет с марихуаной Фото: https://63.мвд.рф
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В Комсомольском районе города Тольятти задержали пассажирку маршрутки, перевозившую наркотики. Сотрудники ГИБДД Управления МВД России остановили маршрутный автобус за нарушение правил дорожного движения. При проверке транспорта, инспектора обратили внимание на одну из пассажирок. Женщина явно нервничала, и стражи правопорядка решили проверить ее. При личном досмотре в присутствии понятых у подозреваемой был обнаружен пакет с подозрительным содержимым растительного происхождения. Как показала дальнейшая экспертиза, в изъятом пакете оказалось 11,433 гр марихуаны.

- По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства», возбужденно уголовное дело, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Задержанной оказалась 35-летняя безработная жительница города, ранее не судимая. Теперь ей может грозить до 3 лет лишения свободы. Расследование дела продолжается, пока не сообщается, как прокомментировала обвиняемая наличие у нее запрещенной в РФ травы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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