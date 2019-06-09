За сутки спасатели вывезли 3 пострадавших с Самарских турбаз

СЕГОДНЯ 14:52 2019-06-09T14:52:32+03:00

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В Самарской области за последние сутки спасатели ПСС переправили 3 пострадавших с турбаз на правом берегу Волги. Об этом сообщается на официальном сайте поисково-спасательной службы Самарской области. 2 отдыхающих доставили на левый берег реки в ночь с 8 на 9 июня, еще одну женщину передели врачам скорой помощи утром 9 июня.

- В 23:30 дежурная смена ПСП «КАТЭК» отправились на турбазу «Мотор» в Октябрьском районе, где травму нижнего отдела позвоночника получил мужчина 1985 года рождения, В 00:25 спасатели ПСП «Первомайская» на спасательном катере отправились на правый берег реки Волга. На турбазе «Мелиоратор» девушка 1982 года рождения получила травму позвоночника и сотрясение мозга, - сообщили в ПСС.

Утром 9 июня дежурная смена ПСП «Первомайская» вывезла 66-летнюю женщину с турбазы «Буревестник». Отдыхающая получила открытый перелом ноги.

Все трое туристов были переданы врачам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в городской больнице. Как произошли несчастные случаи и в каком состоянии находятся пострадавшие не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU