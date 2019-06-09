"Она доверилась людям": в Тольятти спасли косулю, застрявшую в заборе
В Тольятти в эти выходные спасателям пришлось выручать из беды необычного "пациента". Вызов поступил из санатория "Прилесье". Здесь отдыхающие и сотрудники учреждения нашли косулю, которая застряла головой между железными прутьями забора. Животное не могло само освободиться и обессилело, сражаясь с напастью.
- Для освобождения животного потребовался гидравлический инструмент, - сообщает тольяттинский главный спасатель Андрей Дербенев.
На видео видно, что косуля уже полностью доверилась людям, которые хотели спасти ее Пугливое животное уже практически отчаялось, поэтому не восприняло пришедших ей на помощь людей в форме как врагов. После того, кк косулю освободили, она вскочила и убежала в лес.
В Тольятти спасали косулю.
ИСТОЧНИК KP.RU