2019-06-09T16:13:59+03:00
Общество

Ведьмочки, невесты, клоуны и зайчики: костюмированный забег стал фишкой самарской "Королевы спорта - 2019"

Участниками праздника здорового образа жизни 9 июня в Самаре стали сотни человек
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре 1700 человек пробежали в "Королеве спорта"В Самаре 1700 человек пробежали в "Королеве спорта"Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре прошел легкоатлетический фестиваль "Королева спорта". Сотни человек, несколько дистанций: 600 метров для самых маленьких любителей бега, 3 километра для новичков, 10 - для опытных атлетов, 21,1 км для тех, кто готовится к марафону. Но самым веселым стартом стал забег на 5 километров в костюмах. Наряжались кто во что горазд. На старт вышли и ведьмочки, и феи, и невесты в белых платьях, и представители фауны - заячики, медведи, тигры. Кто-то правда на середине дистанции приспускал костюм - жарко.

- Отличный получился праздник бега, все организованно отлично. Очередная медаль в копилку - сын больше всего счастлив, у него это уже вторая награда. Понесет, будет во дворе хвалиться. Отлично, что такие забеги становятся традицией и позволяют приобщить к здоровому образу жизни много людей, - говорит самарский бегун Василий Антонов, который пришел на соревнования всей семьей.

А все желающие бесплатно могли пробежать "Самарскую милю" - это 1686 метров. Как сообщают в городской администрации ,в этом году в празднике спорта приняли участие 1700 спортсменов из 91 города России.

Забег Королева Спорта в Самаре. Зайки, супермены, ведьмочки, клоуны и другие персонажи бегут 5 км. В этом году в три раза больше участников на этой дистанции https://t.co/X2f7eIpWr1

ИСТОЧНИК KP.RU

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