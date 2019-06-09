Десять километров адреналина: как в Самаре прошла Гонка Героев-2019

СЕГОДНЯ 17:17 2019-06-09T17:19:44+03:00

В этом году себя проверили на прочность почти 1800 человек

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Минувшая суббота, 8 июня, оказалась богата на мероприятия. Тут и фестиваль исторической реконструкции, и открытие фестиваля набережных ВолгаФест-2019. Но многие предпочли истории и искусству будни спецназа и отправились на Рощинский полигон на Гонку Героев-2019. Популярный забег с военными препятствиями и атмосфере настоящего боя прошел в Самарской области уже в четвертый раз.

В этом году в «Гонке Героев» приняли участие 1753 человека. Каждый из них преодолел больше 10 км по естественной трассе, со всеми ямами и горками. Их ждали 32-препятствия, больше чем в прошлом году. Из новинок организаторы приготовили испытания «элевация», вертикальные канаты, параллельный переход и рукоход. Все они оказались непростыми.

В этом году организаторы Гонки удивили всех бывалых участников, новая маневренная трасса, новые динамичные препятствия, где нужно вложить все свои силы и побороть свои страхи! Захватывающее препятствие полет на четырехметровой высоте, где нужно допрыгнуть до тарзанки и от нее еще 1,5 метра в сторону, дотронутся до колокольчика и нырнуть воду. И весь этот процесс выполняется в полете на высоте 4 метра - это очень потрясно! Я требую еще таких выходных!, - поделился эмоциями Евгений Стипан.

Особенно были впечатлены новички.

Одно из самых сложных препятствий прыжок с высоты в ров с водойФото: Вера ЦЫГАНКОВА

- Данная гонка для меня первая и на первом километре думала, будет последняя. Ребята из команды меня сильно поддержали. Понравилось абсолютно всё! Несколько препятствий для меня были очень сложными - это проход по брусьям на руках и три отвесные стены с канатами вообще жесть, - рассказала Вера Южанина.

Я участвую в Гонке Героев в первый раз, поначалу даже сомневался, справлюсь ли. Волновался, не хотел подводить команду, а когда дали старт, то остался только кураж, прекрасная команда, адреналин и осознание того, что ты можешь больше, только пока об этом не знаешь. Спасибо в первую очередь лучшей команде за поддержку, надеюсь, увидимся в следующем году, – присоединился к комментариям товарищей Даниил Липилин.

По словам одного из организаторов «Гонки Героев» Александра Надежина, это мероприятие привлекает все больше и больше людей.

- В этом году мы добавили препятствий, обновили трассу! На наш взгляд и судя по отзывам большинства участников, она стала интереснее, сложнее. Она стала одной из самых сложных в России! Выражаем огромную благодарность правительству Самарской области и Министерству обороны России за помощь в организации Гонки Героев! В следующем году изменений будет ещё больше! Больше препятствий на этой трассе, и также мы планируем организовать в Самаре и другие проекты, такие как Арена Героев! – рассказал Александр Надежин.

ИСТОЧНИК KP.RU