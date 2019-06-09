Рабочая неделя начнется с жары: погода в Самаре на понедельник-вторник обещает быть горячей
В начале недели будет жарко и малооблачно, обещают синоптики
Будет жарко, будет горячо
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В Самаре рабочая неделя начнется с жары. Горожанам даже комфортнее будет в офисах под кондиционерами, ведь на улице воздух по сведениям синоптиков прогреется до +30 +32 градусов.
- При этом будет малооблачно, ветер будет дуть со скоростью 4-5 метров в секунду, - говорят синоптики.
Осадков в понедельник не предвидится. А во вторник будет также жарко, но еще возможны грозы, кратковременный дождь. Ветер будет дуть юго-западный, но несильный.
В жару горожан предупреждают об опасности длительного нахождения на открытом воздухе. Также всех просят пить больше воды, чтобы не было обезвоживания организма.
ИСТОЧНИК KP.RU