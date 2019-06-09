2019-06-09T17:31:34+03:00
Общество

Рабочая неделя начнется с жары: погода в Самаре на понедельник-вторник обещает быть горячей

В начале недели будет жарко и малооблачно, обещают синоптики
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Будет жарко, будет горячоБудет жарко, будет горячо
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В Самаре рабочая неделя начнется с жары. Горожанам даже комфортнее будет в офисах под кондиционерами, ведь на улице воздух по сведениям синоптиков прогреется до +30 +32 градусов.

- При этом будет малооблачно, ветер будет дуть со скоростью 4-5 метров в секунду, - говорят синоптики.

Осадков в понедельник не предвидится. А во вторник будет также жарко, но еще возможны грозы, кратковременный дождь. Ветер будет дуть юго-западный, но несильный.

В жару горожан предупреждают об опасности длительного нахождения на открытом воздухе. Также всех просят пить больше воды, чтобы не было обезвоживания организма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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