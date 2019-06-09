В Тольятти автомобиль перевернулся и задел двух девочек на тротуаре

9 Июнь 22:33 2019-06-09T22:33:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшное ДТП произошло в Тольятти вечером 9 июня. Мужчина на автомобиле Лада Приора ехал по бульвару Туполева около половины седьмого вечера. В какой-то момент водитель - а по предварительной версии он был пьян - не справился с управлением и наткнулся на бордюр.

- В результате этого столкновения автомобиль перевернулся, а затем совершил наезд на двух девочек - 2 и 10 лет, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Дети находились на тротуаре, родители были рядом, но не успели среагировать на опасность. Сейчас девочки в больнице, их жизни ничего не угрожает. Сейчас по факту ДТП проводят проверку, предстоит выяснить, в каком состоянии находился за рулем водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU