2019-06-09T22:33:26+03:00
Происшествия

В Тольятти автомобиль перевернулся и задел двух девочек на тротуаре

Родители малышек не пострадали
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Тольятти две девочки попали под автоВ Тольятти две девочки попали под авто
Изменить размер текста:

Страшное ДТП произошло в Тольятти вечером 9 июня. Мужчина на автомобиле Лада Приора ехал по бульвару Туполева около половины седьмого вечера. В какой-то момент водитель - а по предварительной версии он был пьян - не справился с управлением и наткнулся на бордюр.

- В результате этого столкновения автомобиль перевернулся, а затем совершил наезд на двух девочек - 2 и 10 лет, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Дети находились на тротуаре, родители были рядом, но не успели среагировать на опасность. Сейчас девочки в больнице, их жизни ничего не угрожает. Сейчас по факту ДТП проводят проверку, предстоит выяснить, в каком состоянии находился за рулем водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Шляпы из газеты и денди-баталии: "Комсомолка" устроила лаунж-зону для читателей и слушателей на "ВолгаФесте"
Рабочая неделя начнется с жары: погода в Самаре на понедельник-вторник обещает быть горячей
Ягоды мыть, воду кипятить: посетителей "Самарской луки" предупредили о мышиной лихорадке
Десять километров адреналина: как в Самаре прошла Гонка Героев-2019
Сызранцев предупредили о мошенниках, которые пытаются украсть их деньги
В Самаре напротив Кировского рынка водитель легковушки не пропустил маршрутку, пассажир в больнице
Сплошные разочарования: в Тольятти на "Дискотеку 80-х" не приехал Шатунов, а зрителей напугал замкнувший светильник
В Самаре около телецентра Тойота влетела на пешеходку и повисла на ограждении
Ведьмочки, невесты, клоуны и зайчики: костюмированный забег стал фишкой самарской "Королевы спорта - 2019"
"Она доверилась людям": в Тольятти спасли косулю, застрявшую в заборе
За сутки спасатели вывезли 3 пострадавших с Самарских турбаз
Жители одного из районов Сызрани останутся завтра без света
В Тольятти автоинспекторы задержали пассажирку маршрутки с марихуаной
В Сызрани подведены итоги акции «Собирай крышечки!»
11-летний мальчик в Сызрани упал с дерева высотой с 2-этажный дом
В аварии под Сызранью пострадала девятилетняя девочка
"На огороде никогда не работали?" Самарцы удивляются, что их земляки не могут узнать медведку на фотографиях
30 модернизированных вертолетов "Ансат" поступят в Сызранское ВВАУЛ до 2020 года
В Сызрани тушили действующую электроподстанцию
В Самарской области оптимизируют станции переливания крови, а сэкономленные деньги направят на зарплату сотрудников
Путешествие во времени? Жительница Самарской области купила молоко из будущего
В Самаре прошел первый отборочный этап новых всероссийских соревнований «Курсантский бросок»
В Самарской области разыскивают 15-летнюю девушку
В Самаре официально открылся ВолгаФест 2019