2019-06-10T08:12:46+03:00
Происшествия

В Самарской области на трассе выгорел дотла «Ларгус»

Очевидцы сообщают об одном пострадавшем
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Происшествия ТольяттиФото: Происшествия ТольяттиФото: vk.com
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В минувшее воскресенье, 9 июня, в районе села Бахилова поляна произошел пожар. Там загорелся автомобиль «Лада Ларгус».

- В салоне машины взорвался баллон с газом. Авто полностью выгорело и восстановлению не подлежит. Водитель получил серьезные травмы, - сообщили очевидцы случившегося в группе «Происшествия Тольятти».

Машина выгорела полностью Фото: vk.com

Машина выгорела полностьюФото: vk.com

По предварительным данным, автомобилист получил ожоги второй степени тяжести. Сейчас он находится в одной из больниц в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. В настоящее время подробности и детали произошедшего устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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