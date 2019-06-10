В Самарской области на трассе выгорел дотла «Ларгус»

СЕГОДНЯ 08:12 2019-06-10T08:12:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшее воскресенье, 9 июня, в районе села Бахилова поляна произошел пожар. Там загорелся автомобиль «Лада Ларгус».

- В салоне машины взорвался баллон с газом. Авто полностью выгорело и восстановлению не подлежит. Водитель получил серьезные травмы, - сообщили очевидцы случившегося в группе «Происшествия Тольятти».

Машина выгорела полностьюФото: vk.com

По предварительным данным, автомобилист получил ожоги второй степени тяжести. Сейчас он находится в одной из больниц в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. В настоящее время подробности и детали произошедшего устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU