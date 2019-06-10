В Самарской области на трассе выгорел дотла «Ларгус»
Очевидцы сообщают об одном пострадавшем
Фото: Происшествия ТольяттиФото: vk.com
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В минувшее воскресенье, 9 июня, в районе села Бахилова поляна произошел пожар. Там загорелся автомобиль «Лада Ларгус».
- В салоне машины взорвался баллон с газом. Авто полностью выгорело и восстановлению не подлежит. Водитель получил серьезные травмы, - сообщили очевидцы случившегося в группе «Происшествия Тольятти».
Машина выгорела полностьюФото: vk.com
По предварительным данным, автомобилист получил ожоги второй степени тяжести. Сейчас он находится в одной из больниц в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. В настоящее время подробности и детали произошедшего устанавливают специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU