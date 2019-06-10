В Тольятти налогового инспектора уволили с работы за взятку в 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:32 2019-06-10T08:32:30+03:00

В скором времени бывший чиновник предстанет перед судом

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В Тольятти по требованию прокуратуры уволили инспектора налоговой службы. Он утратил доверие после того, как его поймали при получении крупной взятки.

- Было установлено, что в марте главный государственный инспектор отдела выездных проверок межрайонной инспекции ФНС № 2 получил от директора проверяемой организации взятку в 1 млн рублей. Эти деньги предназначались для снижения суммы начислений недоимки, установленной в ходе проверки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Прокуратура Автозаводского района направила руководителю налогового инспектора представление об его увольнении. Требования надзорного ведомства были полностью удовлетворены. В ближайшее время бывший чиновник предстанет перед судом по обвинению в уголовном деле, возбужденном по статье «Получение взятки в крупном размере, сопряженной с вымогательством».

ИСТОЧНИК KP.RU