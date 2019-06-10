В Самаре женщина задолжала 3 млн рублей за пользование квартирой в элитном районе

СЕГОДНЯ 09:52 2019-06-10T09:52:16+03:00

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В Самаре женщина задолжала одной из фирм 3 миллиона рублей за пользование квартирой в 178 квадратных метров в элитном районе города. Суд обязал даму погасить долг, однако добровольно она это делать не стала. В итоге пришлось подключить судебных приставов.

- В отношении женщины было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в 210 тысяч рублей. Также было установлено, что на ее счетах есть достаточно средств для погашения долга, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Приставы вынесли еще одно постановление о взыскании с женщины денег. В итоге долг в 3 миллиона рублей и исполнительский сбор в 210 тысяч рублей были полностью погашены.

ИСТОЧНИК KP.RU