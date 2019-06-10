В автобусах Самары появятся кассовые аппараты

СЕГОДНЯ 10:37 2019-06-10T10:37:49+03:00

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С 1 июля 2019 года вступят в силу поправки в федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники», согласно которому перевозчики должны будут установить в салонах автобусов и маршруток онлайн-кассы. Предполагается, что система будет выдавать два чека: один на руки пассажиру, а другой — фискальный — будет отправляться в налоговую службу.

По словам заместителя руководителя транспорта Александра Ерополова, внедрение онлайн-касс в общественный транспорт Самары может столкнуться с рядом трудностей, пишет citytraffic.ru. Среди них: нестабильный интернет во время движения и проблемы с расчетом стоимости поездки, если пассажир пользуется транспортной или безлимитной картами.

Также чиновник отметил, что хотя установка подобной техники будет обязательной, пока административной ответственности за ее неиспользование не предусмотрено. Вероятнее всего, при рассмотрении закона во втором чтении депутаты Госдумы РФ отложат вопрос о наказании за неиспользование онлайн-касс. Кроме того, Александр Ерополов добавил, что внедрение новой техники никак не повлияет на стоимость и способы оплаты проезда в общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU