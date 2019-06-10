2019-06-10T11:04:42+03:00
Общество

Самарский университет стал научно-образовательным центром для базовых школ РАН

В 63 регион статус опорных школ получили 5 учебных заведений
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева стал базой для опорных школ Российской академии наук. В 63 регионе такой статус получили лицей авиационного профиля № 135, самарские гимназии № 1 и 11, самарский лицей информационных технологий и тольяттинская школа № 57.

- Самарский университет предоставит этим учебным заведениям помощь в разработке образовательных программ, направленных на развитие исследовательской активности школьников, а также обеспечит доступ учеников к проектам, над которыми работают ученые вуза, - отметили в правительстве Самарской области.

Вуз будет оказывать школам нового формата поддержку методической и научной баз. Кроме того, сотрудники университета будут вести научно-популярные и образовательные лектории, а также работать со школьниками над научными проектами.

- Главная цель проекта — подготовить квалифицированные кадры, которые в ближайшем будущем обеспечат переход страны на новый технологический уклад, - подчеркнул проректор по учебной работе Самарского университета Андрей Гаврилов.

Добавим, что создание базовых школ РАН — совместный проект Российской академии наук и министерства просвещения РФ. Он направлен на то, чтобы выделить в регионах сильные учебные заведения, учащиеся которых показывают хорошие результаты на различных олимпиадах и конкурсах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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