Переехала из мэрии: Ирина Панфилова стала и.о. руководителя регионального Ростехнадзора
До этого назначения она трудилась на посту главы городского департамента экономразвития
Ирина Панфилова имеет большой опыт работы в мэрии и региональном правительстве
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Ирина Панфилова, которая в мае этого года покинула пост главы департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары, нашла себе новое место работы. Она возглавила Средне-Поволжское управление Ростехнадзора.
- Ирина Панфилова заняла пост исполняющего обязанности руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора, - говорится на сайте ведомства.
Напомним, что Ирина Панфилова проработала в городской мэрии около двух месяцев. До этого времени она трудилась в региональном министерстве строительства и в филиале ФГБУ «ФКП «Росреестр» по Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU