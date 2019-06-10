2019-06-10T11:29:55+03:00
Общество

Переехала из мэрии: Ирина Панфилова стала и.о. руководителя регионального Ростехнадзора

До этого назначения она трудилась на посту главы городского департамента экономразвития
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ирина Панфилова имеет большой опыт работы в мэрии и региональном правительствеИрина Панфилова имеет большой опыт работы в мэрии и региональном правительстве
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Ирина Панфилова, которая в мае этого года покинула пост главы департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары, нашла себе новое место работы. Она возглавила Средне-Поволжское управление Ростехнадзора.

- Ирина Панфилова заняла пост исполняющего обязанности руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора, - говорится на сайте ведомства.

Напомним, что Ирина Панфилова проработала в городской мэрии около двух месяцев. До этого времени она трудилась в региональном министерстве строительства и в филиале ФГБУ «ФКП «Росреестр» по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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