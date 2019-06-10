2019-06-10T11:49:35+03:00
Общество

Власти Самарской области потратят около 14,5 млн рублей на сладкие наборы

Правительство намерено приобрести более 19,3 тысяч подарочных коробок
Анастасия ФИЛАТОВА
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Подарочные наборы должны будут содержать символику Самарской областиПодарочные наборы должны будут содержать символику Самарской области
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Правительство Самарской области собирается приобрести подарочные наборы. Речь идет о 19378 коробках с кондитерскими изделиями: печеньем, конфетами и шоколадными плитками. Начальная максимальная стоимость контракта составляет 14,5 млн рублей.

- Кондитерские изделия, а также упаковки должны будут содержать символику Самарской области. К примеру, это изображения монумента Славы, стелы «Ладья», драмтеатра, костела, здания регионального правительства и т.д., - говорится в техзадании, размещенном на сайте госзакупок.

Подарочные наборы будут вручать на торжественных мероприятиях и профессиональных праздниках рабочим и специалистам, которые достигли высоких результатов в своей сфере деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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