Власти Самарской области потратят около 14,5 млн рублей на сладкие наборы
Правительство Самарской области собирается приобрести подарочные наборы. Речь идет о 19378 коробках с кондитерскими изделиями: печеньем, конфетами и шоколадными плитками. Начальная максимальная стоимость контракта составляет 14,5 млн рублей.
- Кондитерские изделия, а также упаковки должны будут содержать символику Самарской области. К примеру, это изображения монумента Славы, стелы «Ладья», драмтеатра, костела, здания регионального правительства и т.д., - говорится в техзадании, размещенном на сайте госзакупок.
Подарочные наборы будут вручать на торжественных мероприятиях и профессиональных праздниках рабочим и специалистам, которые достигли высоких результатов в своей сфере деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU