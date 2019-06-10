2019-06-10T13:15:08+03:00
Общество

"А мы хотим еще!": команда "Кошелев-Лайф" стала участником "Гонки Героев"

В экстремальном квесте приняли участие пять отважных мужчин и пять смелых девушек
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Корпорация "Кошелев" выставила свою команду на "Гонку героев"Корпорация "Кошелев" выставила свою команду на "Гонку героев"
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В Самаре на полигоне Рощинский прошла "Гонка Героев". Ее участниками стали сотни человек: команды представили и крупные самарские компании и корпорации. Неудивительно: с коллегами на дистанции участники чувствовали себя уверенно, ведь в повседневной работе они привыкли опираться друг на друга. Пробежать 10 км и преодолеть 32 препятствия решила и команда Корпорации "Кошелев". В команде было пять мужчин и пять представительниц прекрасного пола.

- Команда прошла все испытания, помогая друг другу, оберегая тех, кто слабее, подбадривая уставших. И было совершенно неважно, кто в каком отделе работает, так как сложилась цельная сплоченная команда, - рассказали в пресс-службе Корпорации.

5 парней и 5 девушек получили свою порцию адреналина

5 парней и 5 девушек получили свою порцию адреналина

Участники гонки преодолели высокие стены, водные преграды, грязь, рвы и траншеи, карабкались по брусьям и канатам, проползали под танками. А на финише выдохнули и сказали: "Хотим еще!".

- Адреналин и взаимовыручка вместе с ощущением победы, прохождение гонки не ради приза, а ради преодоления себя — это и есть кайф, - объяснила команда "Кошелев Лайф".

Коллеги поддерживали друг друга

Коллеги поддерживали друг друга

ИСТОЧНИК KP.RU

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