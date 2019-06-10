В Самарской области венгерские археологи будут искать стоянки древних мадьяр

СЕГОДНЯ 12:25 2019-06-10T13:26:33+03:00

Ученые приступят к раскопкам в июле этого года

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Самарская область подписала соглашение о сотрудничестве с Венгрией. Предполагается, что регион и Республика будут взаимодействовать в научно-технической, торгово-экономической, гуманитарной, культурной и других областях. Также в этом году они приступят к реализации совместного археологического проекта.

- В июле состоится первая археологическая экспедиция в Самарской области. Ее участниками станут СНИУ имени академика С.П. Королева и Католический университет Будапешта. Цель раскопок — изучение стоянок древних мадьяр на территории Среднего Поволжья, - сообщили в правительстве Самарской области.

Также Самарская область и Венгрия намерены сотрудничать в области медицины и фармацевтики. В частности, оно будет направлено на развитие медицинского туризма — термальные источники. Кроме того, ученые Самарского государственного медицинского университета готовы к работе с иностранными специалистами в области цифровой медицины, виртуальных технологий и разработок нейроинтерфейсов.

Откуда взялись древние венгры на территории Самарской области и как попасть на археологические раскопки? 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU