В Самарской области венгерские археологи будут искать стоянки древних мадьяр
Самарская область подписала соглашение о сотрудничестве с Венгрией. Предполагается, что регион и Республика будут взаимодействовать в научно-технической, торгово-экономической, гуманитарной, культурной и других областях. Также в этом году они приступят к реализации совместного археологического проекта.
- В июле состоится первая археологическая экспедиция в Самарской области. Ее участниками станут СНИУ имени академика С.П. Королева и Католический университет Будапешта. Цель раскопок — изучение стоянок древних мадьяр на территории Среднего Поволжья, - сообщили в правительстве Самарской области.
Также Самарская область и Венгрия намерены сотрудничать в области медицины и фармацевтики. В частности, оно будет направлено на развитие медицинского туризма — термальные источники. Кроме того, ученые Самарского государственного медицинского университета готовы к работе с иностранными специалистами в области цифровой медицины, виртуальных технологий и разработок нейроинтерфейсов.
Откуда взялись древние венгры на территории Самарской области и как попасть на археологические раскопки?
ИСТОЧНИК KP.RU