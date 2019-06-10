2019-06-10T12:34:58+03:00
Происшествия

В Самаре водитель «Ниссана» сбил возле ТЦ «Московский» 12-летнего велосипедиста

Медики отправили мальчика на амбулаторное лечение
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Авария произошла на парковке возле ТЦ "Московский"Авария произошла на парковке возле ТЦ "Московский"Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В воскресенье, 9 июня, на парковке возле торгового центра «Московский» в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Там около 12 часов дня под колеса иномарки угодил 12-летний велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 36-летний водитель автомобиля «Ниссан» двигался со стороны Ракитовского шоссе в направлении ТЦ «Касторама». В пути следования он наехал на несовершеннолетнего велосипедиста, - рассказали полицейские.

В результате случившегося мальчик получил травмы. Медики оказали ему необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. Известно, что водитель иномарки на момент аварии был трезв. Сейчас по факту происшествия полицейские проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МегаФон объединяет лидеров рынка для создания инновационных инфраструктурных продуктов
Программа Дня России 2019 в Самаре: горожан ждут масштабный квест, группа Artik & Asti и фейерверк
В Самаре на Школьной аллее установили двухметровый глобус
Самара собрала 56 кг монет для детей с ДЦП и попала в Книгу рекордов России
«Ростелеком» подключил к гигабитной оптической сети первое село в Самарской области
Смял почти пополам: в Самаре мотоциклист влетел в «Гранту» и умер
В Самаре из-за празднования Дня России изменится расписание речной переправы
В Самаре на Московском шоссе разобрали автомастерские
Под Самарой миротворцы отразили «вооруженную атаку» на два блокпоста
В Самаре в День России волонтеры раздадут 8 тысяч ленточек триколора
В Самаре на площади Славы покажут Волгу с высоты птичьего полета