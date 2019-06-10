В Самаре водитель «Ниссана» сбил возле ТЦ «Московский» 12-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 12:34 2019-06-10T12:34:58+03:00

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В воскресенье, 9 июня, на парковке возле торгового центра «Московский» в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Там около 12 часов дня под колеса иномарки угодил 12-летний велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 36-летний водитель автомобиля «Ниссан» двигался со стороны Ракитовского шоссе в направлении ТЦ «Касторама». В пути следования он наехал на несовершеннолетнего велосипедиста, - рассказали полицейские.

В результате случившегося мальчик получил травмы. Медики оказали ему необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. Известно, что водитель иномарки на момент аварии был трезв. Сейчас по факту происшествия полицейские проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU