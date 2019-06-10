2019-06-10T12:51:52+03:00
Общество

В Самаре на площади Славы покажут Волгу с высоты птичьего полета

У горожан есть шанс увидеть снимки реки, выполненные с неожиданных ракурсов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Горожан зовут на выставку фотографий Волги под открытым небомГорожан зовут на выставку фотографий Волги под открытым небомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В среду, 12 июня, на площади Славы в Самаре откроется уникальная фотовыставка под открытым небом. Экспозиция, которая получила название «Волга от истока до устья — с высоты птичьего полета», будет включать в себя более 200 снимков. Авторами работ выступили самарский фотограф Андрей Востров и пилот Валерий Безрученко.

- Авиаторы сделали уникальные кадры Волги в разные времена года и в различные погодные условия. Чтобы полностью охватить реку, им пришлось пролететь 60 тысяч километров, - рассказали в правительстве Самарской области.

Торжественное открытие фотовыставки состоится в День России в 17:00. Помимо уникальных работ жители и гости города смогут увидеть еще и концертные номера. Выставка будет работать на площади Славы до 25 июня, после этого она «переедет» на первую очередь набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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