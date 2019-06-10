Под Самарой миротворцы отразили «вооруженную атаку» на два блокпоста

СЕГОДНЯ 13:29 2019-06-10T13:29:41+03:00

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Под Самарой на полигоне Рощинский прошли учения миротворческой мотострелковой бригады, в рамках которых они отразили вооруженные атаки на блокпосты в буферной зоне.

- В учениях были задействованы беспилотники «Орлан-10», комплексы разведки КРУС «Стрелец» и другая техника. Благодаря своевременно полученной информации миротворцы смогли на подъезде к блокпостам остановить несколько автомобилей с взрывчаткой, - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Самарские военные нашли все вооруженные группы, которые пытались незаметно пересечь буферную зону, а также отразить одновременную атаку на два блокпоста. Как отметил командующий 2-ой общевойсковой армией, генерал-майор Андрей Колотовкин, учения, в которых приняли участие более 500 миротворцев и свыше 80 единиц военной техники, прошли успешно.

ИСТОЧНИК KP.RU