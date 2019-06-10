2019-06-10T13:48:03+03:00
Общество

В Самаре на Московском шоссе разобрали автомастерские

По словам горожан, снос строений прошел практически в один миг
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Александр БезымянкаФото: Александр БезымянкаФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

Московское шоссе в Самаре решили освободить от различных мелких строений. Речь идет об автомастерских, расположенных неподалеку от Центрального автовокзала. Об этом в соцсетях сообщили местные жители.

- Утром на пересечение Московского шоссе и улицы Потапова приехала техника и в момент снесла несколько автомастерских, - рассказал один из горожан.

По какой причине разобрали строения — признали ли их незаконными или собственники сами решили от них избавиться — пока не известно.

Строения находились в районе пересечения Московского шоссе и улицы Потапова Фото: Twitter.com

Строения находились в районе пересечения Московского шоссе и улицы ПотаповаФото: Twitter.com

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МегаФон объединяет лидеров рынка для создания инновационных инфраструктурных продуктов
Программа Дня России 2019 в Самаре: горожан ждут масштабный квест, группа Artik & Asti и фейерверк
В Самаре на Школьной аллее установили двухметровый глобус
Самара собрала 56 кг монет для детей с ДЦП и попала в Книгу рекордов России
«Ростелеком» подключил к гигабитной оптической сети первое село в Самарской области
Смял почти пополам: в Самаре мотоциклист влетел в «Гранту» и умер
В Самаре из-за празднования Дня России изменится расписание речной переправы
Под Самарой миротворцы отразили «вооруженную атаку» на два блокпоста
В Самаре в День России волонтеры раздадут 8 тысяч ленточек триколора
В Самаре на площади Славы покажут Волгу с высоты птичьего полета
В Самаре водитель «Ниссана» сбил возле ТЦ «Московский» 12-летнего велосипедиста