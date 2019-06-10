В Самаре на Московском шоссе разобрали автомастерские
По словам горожан, снос строений прошел практически в один миг
Фото: Александр БезымянкаФото: Twitter.com
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Московское шоссе в Самаре решили освободить от различных мелких строений. Речь идет об автомастерских, расположенных неподалеку от Центрального автовокзала. Об этом в соцсетях сообщили местные жители.
- Утром на пересечение Московского шоссе и улицы Потапова приехала техника и в момент снесла несколько автомастерских, - рассказал один из горожан.
По какой причине разобрали строения — признали ли их незаконными или собственники сами решили от них избавиться — пока не известно.
Строения находились в районе пересечения Московского шоссе и улицы ПотаповаФото: Twitter.com
ИСТОЧНИК KP.RU