2019-06-10T14:40:28+03:00
Общество

Самара собрала 56 кг монет для детей с ДЦП и попала в Книгу рекордов России

Мелочь собирали в рамках благотворительной акции «Копилка добра»
Анастасия ФИЛАТОВА
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В парке Гагарина прошли масштабный благотворительный концерт и сбор денег для детей с ДЦПВ парке Гагарина прошли масштабный благотворительный концерт и сбор денег для детей с ДЦП
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В минувшее воскресенье, 9 июня, в Самаре в парке имени Юрия Гагарина прошла благотворительная акция «Копилка добра», организованная в помощь детям с ДЦП. Внести свой вклад мог любой желающий. В копилку принимались монеты любого достоинства.

- Самой щедрой оказалась жительница Самары Ольга Куприянова. Она принесла на благотворительный сбор 5,7 кг монет. А молодежный актив завода «Прогресс» принес на акцию 37,9 кг мелочи. Всего же самарцы внесли в общую копилку 56 кг монет, - сообщили в правительстве Самарской области.

Самара собрала самую тяжелую копилку, благодаря чему попала в Книгу рекордов России. Сейчас организаторы акции подсчитывают общую сумму вкладов, после чего деньги будут направлены на счет общественной организации «Дети-Ангелы» для улучшения жизни детей с ДЦП. Отметим, что помимо сбора монет в парке Гагарина прошел еще и масштабный 5-часовой концерт «От сердца к сердцу». Все артисты, принявшие в нем участие, выступили совершено безвозмездно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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