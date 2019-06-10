В Самаре на Школьной аллее установили двухметровый глобус

СЕГОДНЯ 14:57 2019-06-10T14:57:35+03:00

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В Кировском районе Самары появилась новая топиарная фигура. Она представляет собой глобус, стоящий на двух книгах красного и синего цвета. Арт-объект установили на Школьной аллее в районе улицы Ташкентской.

- Объект, конечно, понравился, но нужно только до конца довести клумбу, а то фигуру уже облюбовали дети. Возможно, стоит высадить цветы, чтобы дети не лазили там, - написала в соцсети местная жительница.

Напомним, высота фигуры составляет 2,3 метра. Она сделана из искусственной травы. На ее создание и установку из городского бюджета было выделено около 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU