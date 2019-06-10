2019-06-10T16:07:10+03:00
Общество

Программа Дня России 2019 в Самаре: горожан ждут масштабный квест, группа Artik & Asti и фейерверк

12 июня основные праздничные мероприятия пройдут на площади и на улице Куйбышева
Анастасия ФИЛАТОВА
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В День России жителей Самары ждет насыщенная развлекательная программаВ День России жителей Самары ждет насыщенная развлекательная программаФото: Архив "КП"
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Появилась полная программа празднования Дня России в Самаре, который пройдет в среду, 12 июня. Развлекательная программа в этот день стартует в 10:00 и продлится до самого вечера.

Днем центром всех мероприятий будет улица Куйбышева, которую вновь сделают пешеходной. Кроме того, в День России все музеи Самары будут работать совершенно бесплатно.

Впервые в областной столице пройдет самый масштабный по времени и тематике квест, в рамках которого гостей и жителей города познакомят с историей, особенностями культуры и быта всех 85 субъектов РФ. Квест продлится с 10:00 до 17:00. Всего в историческом центре города будет организовано 85 «станций», где участникам предстоит выполнить различные задания, их обозначат воздушными шарами. За каждое правильно выполненное задание участникам будут делать печать в карте. Цель — пройти как можно больше «станций». Полный их список можно посмотреть здесь.

- С 17:00 до 19:00 участники должны принести свои карты с печатями в палатку на площади Куйбышева, которая будет располагаться рядом со сценой. С 21:00 до 22:30 будет между наиболее активными участниками квеста при помощи лототрона разыграют призы: портальные колонки JBL, наушники Beats, часы Apple Watch и многое другое, - рассказали в городской администрации.

Те участники квеста, которые наберут максимальное количество печатей, получат шанс выиграть путевку на двоих в один из регионов России.

С 18:30 до 23:00 на площади Куйбышева состоится праздничный концерт, посвященный Дню России «Мое время – в моей стране». В нем примут участие молодежные группы региона: шоу-группа Fruit Box, кавер-группа «Пинта Кофе», музыкальная группа «Мадам Брошкина», кавер-группа «Экватор», квартет саксофонистов «Наши люди», барабанное шоу «Лауд-стрит-герлз», Мария Дементьева и электро-фолк проект «Незабава», танцевальное измерение «Династия», группа «Музыкальный центр «Автоклуб», а также чемпион мира по игре на баяне Дмитрий Храмков.

Главным гостем программы станет популярная группа Artik & Asti. После их выступления небо над Самарой украсят яркие «цветы» праздничного фейерверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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