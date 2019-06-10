2019-06-10T15:25:15+03:00
Умные вещи

МегаФон объединяет лидеров рынка для создания инновационных инфраструктурных продуктов

Цель партнеров – создание крупнейшей цифровой экосистемы в России.
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Генеральный директор ПАО «МегаФон» Геворк Вермишян, глава «ИКС Холдинг» и председатель Совета директоров компании YADRO Антон Черепенников и вице- президент подразделения сбыта и маркетинга, главный менеджер подразделения Data Center Group корпорации Intel Роуз Скулер подписали меморандумГенеральный директор ПАО «МегаФон» Геворк Вермишян, глава «ИКС Холдинг» и председатель Совета директоров компании YADRO Антон Черепенников и вице- президент подразделения сбыта и маркетинга, главный менеджер подразделения Data Center Group корпорации Intel Роуз Скулер подписали меморандум
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МегаФон будет сотрудничать с YADRO (входит в многопрофильную ИТ-структуру «ИКС Холдинг»), корпорацией Intel и DELL Technologies. Вместе с партнерами оператор намерен создавать инновационные инфраструктурные продукты для цифровой платформы МегаФона.

Меморандумы о намерениях компании подписали на Петербургском международном экономическом форуме 6 июня 2019 года.

Дальнейшая цель партнеров – создание крупнейшей цифровой экосистемы в России. Вместе с компанией YADRO, российским разработчиком и производителем инфраструктурных продуктов для корпоративного сектора, МегаФон планирует создавать инновационные продукты для b2b-сегментов всех отраслей на основе платформ международной технологической корпорации Dell Technologies и технологий Intel.

«Инновационные решения от Dell Technologies позволят создавать новые гибридные мульти-облачные сервисы и предоставлять нашим клиентам комплексные цифровые услуги на новом уровне. А технологии Intel – разрабатывать решения для сферы 5G, Интернета вещей, облачных вычислений и конечных устройств в интересах наших корпоративных клиентов и государственных заказчиков на платформе МегаФона – крупнейшей цифровой экосистемы в России. На базе инновационных технологий мы сможем создавать сервисы, ориентируясь на самые передовые международные технологические практики», – рассказал генеральный директор ПАО «МегаФон» Геворк Вермишян.

Партнерские соглашения с Dell Technologies и корпорацией Intel позволят значительно сократить время вывода на рынок совместных продуктов МегаФона и YADRO, а также заниматься вопросами раннего внедрения и проверки технологических концепций в сферах 5G, Интернета вещей и облачных решений для телекоммуникационной отрасли.

Новости партнеров

ИСТОЧНИК KP.RU

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