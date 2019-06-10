2019-06-10T15:48:22+03:00
Общество

В Самарской области объявили 5 класс опасности лесных пожаров

Жителей региона призывают ограничить походы в леса
Анастасия ФИЛАТОВА
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Штормовое предупреждение будет действовать с 11 по 14 июняШтормовое предупреждение будет действовать с 11 по 14 июняФото: Архив "КП"
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В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за высокой опасности лесных пожаров (5 класс). Оно будет действовать с 11 по 14 июня. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области напоминает жителям о необходимости быть осторожнее с огнем. Также самарцев призывают не ходить в леса, не разводить там костры и не поджигать сухую траву на полях или на полянах в лесу. Кроме того, сотрудники МЧС просят не бросать непотушенные спички или сигареты и не пользоваться в лесу пиротехникой. Не стоит также заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах.

Жителей Самарской области призывают сообщать о лесных пожарах по телефону прямой линии лесной охраны по региону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно), а при возникновении чрезвычайных ситуаций - по единому телефону пожарных и спасателей: 101, 01.

ИСТОЧНИК KP.RU

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