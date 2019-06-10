2019-06-11T10:22:08+03:00
Общество

Студенты СамГУПС побывали на слете молодых специалистов Куйбышевской железной дороги

На слете собрались 130 делегатов со всех регионов магистрали
Анастасия МЫШКИНА
Поделиться:
Студенты СамГУПС стали участниками слета молодых профессионаловСтуденты СамГУПС стали участниками слета молодых профессионалов
Изменить размер текста:

В Самаре в парке-отеле "Дубрава" прошел слет молодых специалистов Куйбышевской железной дороги. Здесь собрались более 130 делегатов со всех регионов Куйбышевской магистрали. В число счастливчиков попали и три студента СамГУПС.

- В течение четырех дней ребята повышали уровень знаний, общались с единомышленниками. Обучение проходило по четырем основным потокам: "Молодые инженеры", "Авангард магистрали", "Молодые рабочие" и "Корпоративное волонтерство". Молодые специалисты узнали много интересного о достижениях компании ОАО "РЖД" в инновационной сфере, смогли укрепить знания в области проектного менеджмента, развить навыки публичного выступления и бизнес-аргументации, - отметили в пресс-службе СамГУПС.

Также на Слете участники презентовали свои проекты в рамках конкурса "Новое звено - 2019". Разработки молодых специалистов оценивала экспертная комиссия, которую возглавил начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов. Команда СамГУПС представила свой проект "Платформа для создания инноваций" и получила от комиссии предложения по его доработке. Кроме того все участники слета получили важное задание от руководства КбшЖД. Ребят попросили проработать вопросы, связанные с "теорией поколений" для доклада к Ассамблее начальников железных дорог России. . И справились с этим делегаты на "отлично".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Непрошеный гость: жители Сызрани испугались заползшей в дом змеи и убили ее
Очередной прорыв: в Самаре на Ново-Вокзальной «открыли» новый коммунальный фонтан
Ремонт проспекта Кирова в Самаре: рабочие приступили к устройству ливневки
В Тольятти водитель «Нивы», двигаясь задним ходом, сбил пенсионерку
Суд в Самаре отправил под домашний арест еще четверых фигурантов дела о загрязнении «Дружбы»
Вырвали штурвал и изуродовали трубы: в Самаре вандалы испортили фонтан на Полевой
Более 700 цветов посадили ко Дню России в Новой Самаре
В Самарской области массово проверят аттракционы
Инвалид из Тольятти выдал себя за зэка и выманил у влюбленной женщины 100 тысяч рублей
Вдвое больше мест для отдыха: в Самарской области в этом году будут работать 77 пляжей
СВГК обеспечила надежность и безопасность теплоснабжения Новокуйбышевска
В Самарской области мужчина попал под статью за вылов раков и рыбы из Волги
В Сызрани на площади 400 кв. метров полыхало бесхозное здание
Не уступил дорогу при повороте: появились подробности ДТП на Волжском шоссе, где погиб молодой мотоциклист
В Тольятти пожарные всю ночь тушили полыхающее похоронное бюро
«Крылья Советов» могут пополнить два игрока команд из ФНЛ
В центре Самары в День России 2019 перекроют дороги