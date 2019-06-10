Студенты СамГУПС побывали на слете молодых специалистов Куйбышевской железной дороги

10 Июнь 16:14 2019-06-11T10:22:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре в парке-отеле "Дубрава" прошел слет молодых специалистов Куйбышевской железной дороги. Здесь собрались более 130 делегатов со всех регионов Куйбышевской магистрали. В число счастливчиков попали и три студента СамГУПС.

- В течение четырех дней ребята повышали уровень знаний, общались с единомышленниками. Обучение проходило по четырем основным потокам: "Молодые инженеры", "Авангард магистрали", "Молодые рабочие" и "Корпоративное волонтерство". Молодые специалисты узнали много интересного о достижениях компании ОАО "РЖД" в инновационной сфере, смогли укрепить знания в области проектного менеджмента, развить навыки публичного выступления и бизнес-аргументации, - отметили в пресс-службе СамГУПС.

Также на Слете участники презентовали свои проекты в рамках конкурса "Новое звено - 2019". Разработки молодых специалистов оценивала экспертная комиссия, которую возглавил начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов. Команда СамГУПС представила свой проект "Платформа для создания инноваций" и получила от комиссии предложения по его доработке. Кроме того все участники слета получили важное задание от руководства КбшЖД. Ребят попросили проработать вопросы, связанные с "теорией поколений" для доклада к Ассамблее начальников железных дорог России. . И справились с этим делегаты на "отлично".

ИСТОЧНИК KP.RU