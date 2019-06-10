2019-06-10T16:33:39+03:00
Общество

Жителям Самары покажут личные вещи и оружие Михаила Калашникова

Выставку в честь легендарного конструктора можно будет посетить в музее Алабина
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: музей имени П.В. АлабинаФото: музей имени П.В. Алабина
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Во вторник, 11 июня, в Самаре откроется выставка оружия «Легендарный Калашников». Она разместится в музее имени П.В. Алабина.

- Экспозиция будет представлена 150 предметами. Это автоматы и пулеметы Калашникова, модификации охотничьего карабина «Сайга», чехословацкий автомат VZ-58, опытный автомат Александрова, пистолет-пулемет «Бизон-2» и многое другое, - рассказали представители музея.

Также на выставке будут представлены сувениры и произведения декоративно-прикладного искусства, которые когда-то были подарены Михаилу Калашникову в России и за рубежом. Кроме того, посетители выставки смогут увидеть награды и личные вещи легендарного конструктора.

Открытие выставки намечено на 14:00. Стоимость взрослого билета составит 150 рублей. Дети, студенты и пенсионеры смогут приобрести билет за 100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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