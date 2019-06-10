Еще тушат: в Самаре около «Космопорта» начался сильный пожар

СЕГОДНЯ 19:48 2019-06-10T19:50:14+03:00

О причинах и последствиях возгорания ничего не известно. Информация о пострадавших уточняется.

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10 июня в Самаре начался крупный пожар. Загорелись сараи по адресу ул. Печерская, 22 - недалеко от торгового центра "Космопорт". Огонь охватил 150 квадратных метров.

- Информация о вызове поступила на пульт дежурного в 19:52, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области. – Пожар пока не потушен, на месте еще работают пожарные и техника.

Столб дыма виден по всему городу - и на ГагаринаФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Столб дыма от пожара видно по всему городу. Очевидцы делятся фотографиями в соцсетях.

... и на Карла МарксаФото: Евгения ВАСИНА

О причинах и последствиях возгорания ничего не известно. Информация о пострадавших уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU