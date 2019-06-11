2019-06-11T08:49:35+03:00
Происшествия

В Тольятти пожарные всю ночь тушили полыхающее похоронное бюро

Огнем было объято почти все двухэтажное деревянное здание
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Александр Юрчак / Происшествия ТольяттиФото: Александр Юрчак / Происшествия ТольяттиФото: vk.com
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В ночь на вторник, 11 июня, в Центральном районе Тольятти произошел серьезный пожар. Там на улице Чапаева загорелось двухэтажное деревянное здание, в котором располагается МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг».

- Вызов на пульт дежурного поступил в 1:12. На место происшествия выезжали по повышенному рангу «Пожар № 2» 43 человека и 20 единиц техники. Площадь пожара составила 375 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные боролись с огнем на протяжении почти 6 часов Фото: vk.com

Пожарные боролись с огнем на протяжении почти 6 часовФото: vk.com

Пожарные тушили пламя на протяжении всей ночи. Локализовать возгорание им удалось только в 4:24, а полностью потушить огонь — только в 6:55. По данным оперативного ведомства, в результате случившегося никто не пострадал. По какой причине произошел пожар, еще не известно. По словам местных жителей, здание очень старое, поэтому могла не выдержать проводка. Есть у горожан и другая версия - поджог. Точную причину произошедшего предстоит установить специалистам.

Пожар в похоронном бюро Тольятти 11.06.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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