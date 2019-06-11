2019-06-11T09:37:25+03:00
Происшествия

В Самарской области мужчина попал под статью за вылов раков и рыбы из Волги

Свои трофеи рыбак добыл незаконно
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские изъяли у мужчины более 80 раков и различные виды рыбПолицейские изъяли у мужчины более 80 раков и различные виды рыбФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области полицейские задержали на реке Волге браконьера. Им оказался ранее не судимый 29-летний житель Ставропольского района.

- Мужчина ловил рыбу в 10 километрах от села Владимировка на острове Брусянский в местах нереста и миграционных путях к ним. При задержании полицейские изъяли у него лодку, рыболовную сеть, раколовки, рыбу (сом, налим, щука, густера, плотва), а также более 80 раков, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В отношении мужчины правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо до 2 лет исправительных работ, либо лишение свободы на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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