Инвалид из Тольятти выдал себя за зэка и выманил у влюбленной женщины 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:24 2019-06-11T10:24:49+03:00

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Недавно в Тольятти прошел суд над 44-летним альфонсом, который обманом выманил у жительницы Оренбурга крупную сумму денег.

В 2018 году мужчина создал фейковую страницу на сайте знакомств и представился заключенным, который отбывает наказание в одной из колоний Самарской области. В марте он познакомился с жительницей Оренбурга, у них завязался роман. Мужчина убедил женщину, что он влюблен и мечтает создать с ней семью, правда, для этого ему нужно выйти на свободу. Тольяттинец сообщил доверчивой женщине, что может через месяц выйти из колонии по УДО. Цена вопроса — 100 тысяч рублей. Оренбурженка поверила, взяла в банке кредит и приехала в Тольятти. Она через посредников передала деньги «будущему мужу», но через некоторое время он перестал выходить на связь. В итоге обманутая женщина пошла в полицию.

Стражи порядка нашли несостоявшегося супруга и возбудили уголовное дело по статье «Хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба». Как сообщает прокуратура Комсомольского района Тольятти, суд признал мужчину виновным и назначил ему 3 года лишения свободы условно. Столь мягкое наказание тольяттинец получил благодаря тому, что он является инвалидом и у него двое малолетних детей.

ИСТОЧНИК KP.RU