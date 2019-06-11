2019-06-11T10:44:58+03:00
Общество

Более 700 цветов посадили ко Дню России в Новой Самаре

Во дворах теперь цветут петуньи и жасмин
Анастасия МЫШКИНА
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К Дню России новый микрорайон зацвелК Дню России новый микрорайон зацвел
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В Новой Самаре ко Дню России высадили более семисот цветов рядом с подъездами, во дворах домов. Благоустройство территории в жилом районе идет полным ходом. Все цветы в преддверии праздника были высажены силами УК "Финстрой - недвижимость". Теперь под окнами дворов цветут петуньи, жасмин и другие многолетние растения.

- Высаживать деревья, кустарники и цветы специалисты УК продолжат и дальше в июне. Сейчас для посадки отбирают саженцы и рассаду. Разноцветие и великолепие цветов улучшает настроение жителей и гостей Новой Самары и делает наш жилой микрорайон красивее, - сообщает пресс-служба ГК "Финстрой".

Конечно же, появление цветов рядом с домами помогает создать позитивное настроение у жителей района, повысить социальную активность населения. И это способствует улучшению экологического состояния и эстетического вида жилого микрорайона «Новая Самара».

ИСТОЧНИК KP.RU

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