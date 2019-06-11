2019-06-11T11:26:40+03:00
Происшествия

Суд в Самаре отправил под домашний арест еще четверых фигурантов дела о загрязнении «Дружбы»

Теперь по громкому уголовному делу подозреваемыми проходят 10 человек
Анастасия ФИЛАТОВА
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Четверо новых фигурантов дела посидят дома до 30 июняЧетверо новых фигурантов дела посидят дома до 30 июняФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В деле о загрязнении нефтепровода «Дружба» в Самарской области появились новые фигуранты. В числе подозреваемых оказались еще четверо человек — это Владимир Матюхин, Дмитрий Никишов, Роман Гладков и Роман Якушев.

- Все они подозреваются в самовольном подключении к нефтепроводу и приведении его в негодность. 7 июня им была избрана мера пресечения в виде заключения под домашний арест, - сообщили в Самарском районном суде.

Владимиру Матюхину, Дмитрию Никишову, Роману Гладкову и Роману Якошеву придется посидеть дома до 30 июня. Что касается еще шестерых фигурантов дела о загрязнении «Дружбы», то гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев, заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин находятся под арестом, а создатель ГК «Петронефть» Роман Трушев и бывший гендиректор «Самаратранснефть-Терминала» Роман Ружечко — в международном розыске. Последних двоих также заочно отправили под арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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