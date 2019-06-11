2019-06-11T11:35:34+03:00
Происшествия

В Тольятти водитель «Нивы», двигаясь задним ходом, сбил пенсионерку

Женщину с различными травмами госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина двигался по жилой зоне задним ходом и не заметил пешеходаМужчина двигался по жилой зоне задним ходом и не заметил пешеходаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В понедельник, 10 июня, примерно в 17:00 возле дома № 40 на проспекте Степана Разина в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал пожилой человек. Там под колеса «Нивы» угодила 80-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 54-летний водитель автомобиля двигался по жилой зоне задним ходом. В итоге он не заметил пенсионерку и сбил ее, - рассказали полицейские.

В результате случившегося женщина получила серьезные травмы, с которыми ее госпитализировали в одну из городских больниц. По данным инспекторов ГИБДД, на момент ДТП водитель находился в трезвом состоянии. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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