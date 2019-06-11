В Тольятти водитель «Нивы», двигаясь задним ходом, сбил пенсионерку
В понедельник, 10 июня, примерно в 17:00 возле дома № 40 на проспекте Степана Разина в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал пожилой человек. Там под колеса «Нивы» угодила 80-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
- 54-летний водитель автомобиля двигался по жилой зоне задним ходом. В итоге он не заметил пенсионерку и сбил ее, - рассказали полицейские.
В результате случившегося женщина получила серьезные травмы, с которыми ее госпитализировали в одну из городских больниц. По данным инспекторов ГИБДД, на момент ДТП водитель находился в трезвом состоянии. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU